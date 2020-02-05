Работу над поправками в Конституцию России обсудят в медиацентре «Патриот»

В четверг, 6 февраля, в 14.00 Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают журналистов на круглый стол «Как идет работа над поправками в Конституцию России».

Поправки в конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, внесены в Государственную думу. Рабочая группа готовится ко второму чтению, когда будет формулироваться суть поправок, важнейшие из которых:

— о приоритете Конституции Российской Федерации над международным законодательством;

— о запрете на иностранное гражданство и вид на жительство для председателя правительства, министров и глав федеральных органов, губернаторов, сенаторов, депутатов и судей;

— о статусе и роли Государственного совета;

— об индексации пенсий и др.

Участники дискуссии:

— Виталий Валентинович Милонов, депутат Государственной думы Федерального Собрания РФ;

— Ирина Владимировна Киркора, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении правок в Конституцию, ректор АНО «Авторский центр «Мир семьи», глава московского отделения межрегиональной общественной организации по защите прав женщин и детей «Ассoль» (По скайпу);

— Сергей Александрович Белов, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении правок в Конституцию, декан юридического факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»;

— Евгений Олегович Раскин, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении правок в Конституцию, сопредседатель Ассoциации студенческих спортклубов России;

— Сергей Михайлович Бебенин, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении правок в Конституцию, Председатель Законодательного Собрания Ленинградской области;

— Гронский Владимир Геннадьевич, председатель комиссии по культуре и СМИ Общественной палаты Санкт-Петербурга, директор Государственного мемориального музея А. В. Суворова.;

— Сергей Александрович Малинкович, первый секретарь Санкт-Петербургского городского отделения политической партии Коммунистическая партия «Коммунисты России».

Модератор дискуссии:

— Александр Александрович Малькевич, председатель Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной Палаты РФ.

Медиагруппа «Патриот» приглашает к участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

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