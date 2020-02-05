Рябцев назвал декоммунизацию причиной коллапса коммунальной инфраструктуры на Украине

Киев, 5 февраля. Украина переживает коллапс коммунальной инфраструктуры из-за отмены целого ряда санитарных и строительных норм в рамках декоммунизации. Об этом заявил доктор наук госуправления, эксперт в нефтегазовой отрасли и директор спецпроектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев.

Он напомнил о прорыве трубы в январе этого года около крупнейшего торгового центра Киева Ocean Plaza, тогда пострадали десять человек. Расследование показало, что при прокладке труб и строительстве комплекса были допущены серьезные нарушения.

В интервью изданию «Украина.ру» Геннадий Рябцев подчеркнул, что такие нарушения на Украине являются следствием отмены некоторых санитарных и строительных норм. Соответствующие решения были приняты правительством Арсения Яценюк под предлогом декоммунизации, пояснил эксперт.

По его словам, трубы не выдерживают предельный срок эксплуатации. Кроме того, не проводятся ни профилактика, ни диагностика, подчеркнул эксперт.

«А те устанавливаемые трубы не соответствуют требованиям, которые должны выдвигаться к трубам тепловой сети. Кроме того, мощностей этих труб недостаточно, чтобы обеспечить новых клиентов», — сказал Геннадий Рябцев.

Он обратил внимание и на возраст сотрудников коммунальных служб, которые занимаются прокладкой и ремонтом труб. Собеседник издания заметил, что в настоящее время на Украине ощущается нехватка молодых кадров. Как заметил Рябцев, большинство специализированных учебных заведений финансируются на местах, позже из-за отсутствия достаточно объема средств закрываются. Он также указал на низкую зарплату, за которую высококвалифицированные кадры работать не хотят.

Закон о декоммунизации приняли на Украине в 2015 году. В рамках этого документа ряд городов, улиц и площадей переименовали. К примеру, Днепропетровск стал Днепром, а Комсомольск начали называть Горишними Плавнями. В феврале прошлого года, к примеру, в рамках декоммунизации дайверы из Днепра спустили под воду на Новониколаевском карьере​​​ бюст Владимира Ленина. Ранее там же погрузили под воду мотоцикл и автобус — образовался «своеобразный музей постсоветского времени».