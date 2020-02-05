Возвращенные России долги впервые за 9 лет превысили выданные

Москва, 5 февраля. Сумма долгов, возвращенных России иностранными правительствами, впервые за девять лет превысила сумму выданных Москвой кредитов. Это следует из оперативных данных Федерального казначейства по исполнению бюджета.

В 2019 году заемщики выплатили нашей стране 250 миллиардов рублей, тогда как в долг взяли 215 миллиардов. В прошлый раз положительная разница между цифрами была зафиксирована в 2010 году — тогда Россия выдала 14 миллиардов рублей кредитов и вернула долгов на сумму 53 миллиарда.

Кроме того, сумма возвращенных в прошлом году Москве долгов стала рекордной по итогам десятилетия. Ранее по этому показателю лидировал 2018 год — тогда России вернули 133 миллиарда рублей, пишут «Известия».

Как ранее объяснил заместитель главы Минфина РФ Сергей Сторчак, в 2019 году наступил крайний срок погашения долга сразу у пяти–шести заемщиков. Кроме того, Кипр объявил, что намерен досрочно вернуть свой кредит, передает телеканал «360». Как считает аналитик ИК «Фридом Финанс» Александр Осин, в прошлом году с Россией могла рассчитаться Белоруссия, так как Минск получил заем в Китае. Также долг могла выплатить Венесуэла.

В сумме с 2010 года Россия предоставила иностранным правительствам 1,3 триллиона рублей займов. Из них Москве вернули 800 миллиардов, сообщает «Вечерняя Москва».