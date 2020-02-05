Доцент Мирзаян заявил, что Эрдоган получит «геморрой» из-за поездки в Крым

Киев, 5 февраля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не посещает Крым из-за отсутствия политической целесообразности. Об этом заявил доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации Геворг Мирзаян Telegram-каналу «Украина.ру».

По словам эксперта, если турецкий глава посетит российский полуостров, его обвинят в том, что он встал на сторону Москвы. При этом визит Эрдогана будет свидетельствовать о том, что он де-факто признает российскую юрисдикцию над регионом.

«Что Эрдоган с этого получит? Ничего, кроме геморроя. Соответственно, признавать пока ничего он не собирается. Ему выгодно поддерживать ситуацию в таком подвешенном состоянии и, грубо говоря, зарабатывать, торгуясь с президентом РФ Владимиром Путиным по нужным вопросам», — объяснил Мирзаян.

Ранее турецкий президент вновь заявил, что Анкара не признает воссоединение Крыма с Россией. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова Эрдогана, напомнил о приглашении посетить полуостров, чтобы «увидеть реальную картину», сообщает «ФедералПресс».

Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по результатам которого подавляющее большинство крымских избирателей и жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Киев до сих пор считает полуостров украинской территорией. Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».