Видео с карабкающейся по стене рыбой удивило пользователей Reddit

Москва, 5 февраля. Видео с карабкающейся по стене рыбой было опубликовано в Сети. Способности животного удивили пользователей Reddit.

Ролик демонстрирует, как оранжевая рыбка движется против течения воды и взбирается на бетонную стену. Затем животное упирается в металлическую решетку.

За два дня видео набрало почти 80 тысяч голосов и свыше 1,2 тысячи комментариев. Кроме того, ролик опубликовали у себя более 40 сообществ на Reddit. Пользователей Сети восхитило упорство маленькой рыбки.

«Никогда не сдавайся!» — пишут в комментариях.

«И вот, друзья мои, как мы эволюционировали из рыбы», — пошутил один из пользователей Reddit.

«Я так горжусь ею, но концовка какая-то грустная», — посочувствовали в Сети рыбке, столкнувшейся с препятствием.

«Это видео — идеальная метафора жизни», — написали под роликом.

Также многие пользователи Reddit предположили, что видео является постановочным. Один из комментаторов считает, что рыбку могли просто тянуть наверх за леску, пишут «Известия».

Некоторые пользователи Сети напомнили, что в природе существуют рыбы, которые умеют ползать, однако обычно туловище таких рыб имеет сплющенную форму.

«А эта рыба определенно нет», — приводит один из комментариев KP.RU.

Отметим, что рыбы, умеющие карабкаться по шероховатой поверхности, водятся в Таиланде. Они называются пещерные ангелы и цепляются за выступы плавниками, однако видео демонстрирует другую рыбу.