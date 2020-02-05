Пелоси порвала текст речи Трампа после его выступления в конгрессе

Вашингтон, 5 февраля. Несколько неоднозначных эпизодов произошло во время выступления американского президента Дональда Трампа в конгрессе. Выступление главы государства о положении дел в США перед сенаторами и членами палаты представителей является традиционным ежегодным обращением.

В ходе него соблюдаются ряд принятых президентом и парламентариями процедур. Одна из них предполагает, что глава государства перед выступлением передает текст своего доклада вице-президенту США, находящегося на должности председателя сената, а также спикеру палаты представителей. Обычно это сопровождается рукопожатием, именно так произошло год назад.

Как пишет РИА Новости, в 2020 году Трамп не стал отходить от традиций и передал папки с речью вице-президенту Майку Пенсу, а также спикеру палаты Нэнси Пелоси. При этом Пелоси потянула руку Трампу, чтобы пожать, а президент отвернулся и встал на место для своего выступления.

Кроме того, обычно спикер палаты перед выступлением президента представляет его речь, начиная со слов: «Для меня большая честь…». В этом раз Пелоси ограничилась коротким предложением и сказала: «Члены конгресса, президент Соединенных Штатов!».

После выступления американский лидер также не стал пожимать руки Пенсу и Пелоси и просто направился к выходу. При этом Пелоси порвала несколько бумаг на столе, на котором до того лежал текст речи президента.

Ранее демократы Палаты представителей американского Конгресса передали в Сенат обвинительное заключение против президента США Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.