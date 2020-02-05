Пожар произошел в жилом доме в Псковской области, есть жертвы

Псков, 5 февраля. Три человека погибли в результате пожара в жилом доме в городе Печоры Псковской области, возгорание произошло на улице Солнечной. Об этом сообщает в среду пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По данным областного ведомства, сотрудники пожарной службы нейтрализовали огонь в 01.05 по местному времени. Во время разбора завалов спасатели нашли тела погибших.

Общая площадь возгорания составила 56 квадратных метров. На данный момент личности погибших идентифицируют, на месте работают экстренные службы. Причина и обстоятельства трагедии устанавливаются.