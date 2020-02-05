Безпалько объяснил, как Украина «прощупывает» возможность отказаться от Крыма

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе официального визита в Киев заявил, что «Крым потерян» для Украины навсегда. Слова Помпео о Крыме, по мнению политолога Богдана Безпалько, могут быть слухом, которым украинские власти «прощупывают» общественное мнение, намереваясь действительно отказаться от прав на полуостров или попытаться наладить отношения с Россией.

По информации украинского издания «Новое время», во время общения с Помпео крымская активистка Эмина Джапарова попросила главу Госдепа держать Крым в поле зрения внешней политики США. Кроме того, Джапарова попросила оказать помощь в организации конференции в Крыму.

Как указывают очевидцы встречи, по выражению лица госсекретаря можно было понять, что у него несколько иные приоритеты, чем конференция на тему полуострова.

«Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у которой что-то можно забрать», — рассказал украинскому изданию один из участников встречи слова Помпео.

Несмотря на распространение СМИ этого заявления, Богдан Безпалько считает, что на данный момент нужно дождаться каких-либо подтверждений или опровержений подобного рода слов из уст Помпео.

«В любом случае, если Помпео это сказал, то он просто констатировал нынешнее состояние вещей. Крым российский, а воевать за то, чтобы полуостров стал вновь украинским (или Донбасс стал украинским), США и их союзники не будут. Идти на более серьезный конфликт они не будут. По крайней мере, это можно отнести к администрации Дональда Трампа и к самому Помпео», — пояснил Безпалько в интервью Федеральному агентству новостей.

Но, возможно, Помпео ничего подобного не говорил, потому что довольно странно, что его слова на столь высокой встрече так быстро утекли в сеть, полагает политолог.

«Что же там за служба безопасности? И тем более не совсем понятно, как подобного рода скандальные слова могут беспрепятственно утекать в сеть. Вполне возможно, что это запущенный слух — обычный способ, с помощью которого пытаются прощупать общественное мнение. Общественное мнение прощупывают на предмет того, чтобы действительно отказаться от Крыма или хотя бы заморозить этот вопрос. Так или иначе националисты его постоянно будируют, заставляя пристегивать вопрос Крыма ко всем остальным вопросам взаимоотношений с Россией. Вместе с тем ряд праворадикалов в свое время вообще призывал отказаться от Крыма самостоятельно и Донбасса, как от «москальских». Эти идеи были задолго до войны 2014 года», — сказал эксперт.

Вторая цель появления этого «слуха» — неформальная попытка наладить отношения с Россией, так как если бы президент Украины Владимир Зеленский заявил об этом с трибуны, то это, возможно, вызвало бы дикий скандал.

«А третья или четвертая цель может быть попыткой отвлечь общественное мнение от каких-нибудь факторов или событий. Когда националисты или депутаты возбудятся, то окажется, что Помпео об этом вовсе не говорил, а это все «утка». При этом никто не подтвердит, что это было сказано в реальности», — отметил собеседник ФАН.

При этом тема Крыма, как утверждает Безпалько, для официальных властей Соединенных Штатов не является центральной, поскольку есть более важные акценты в информационной войне с Россией.

«Но это повод, чтобы ввести санкции в противостоянии с Россией, которое проходит на глобальном уровне. Россия — глобальный экономический военный конкурент для США. Американцев больше всего беспокоит союз России и Китая, а также противостояние с Сирией», — добавил политолог.

Ранее сенатор Сергей Цеков заявил, что Украине не стоит рассчитывать на помощь США в «возвращении» Крыма. По словам сенатора, нужно объяснять гражданам Украины, что «Крым — это историческая и законная часть России». Цеков призвал выстраивать отношения, исходя именно из этого.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в результате народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение. С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии.