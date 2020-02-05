Индия получит первую партию С-400 до конца 2021 года

Москва, 5 февраля. Первая партия систем ПВО С-400 «Триумф» будет поставлена Индии до конца 2021 года в соответствии с графиком. Об этом рассказал заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Владимир Дрожжов.

Он выступил на Международной выставке вооружений Defexpo 2020 в индийском городе Лакхнау. Как уточнил руководитель, реализация данного соглашения идет по графику.

«Первую партию планируется поставить до конца 2021 года. Обучение индийских специалистов будет начато уже до начала этой поставки», — подчеркнул Дрожжов.

Как пишет ТАСС, кроме того, Дрожжов подчеркнул, что совместное предприятие России и Индии по производству автоматов Калашникова готово к началу производства. На данный момент разрабатывается коммерческое предложение для Минобороны Индии.

Накануне глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что РФ запустила в производство зенитные ракетные системы С-400, предназначенные для поставки в Индию. По словам Чемезова, контракт на поставку С-400 для Индии будет полностью исполнен в соответствии с графиком.

Индия объявила о намерении закупить российские зенитно-ракетные системы С-400 в 2015 году. Соответствующий контракт был подписан три года спустя во время визита в страну президента РФ Владимира Путина. Сумма контракта составляет 5,43 миллиарда долларов.

Поставка в Индию вооружений, произведенных в России, не ограничится системами ПВО. Как сообщил руководитель «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, ожидается, что в ближайшие полгода будет подписан контракт на поставку и локализацию производства вертолетов Ка-226Т для индийских вооруженных сил.