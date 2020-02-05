Россиян хотят штрафовать за потерю оружия и патронов

Москва, 5 февраля. Новая редакция Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) России предусматривает введение ответственности за нарушение правил транспортировки оружия и патронов, если при этом они были потеряны.

Проект нового кодекса может вступить в силу с 1 января 2021 года. Документ, подготовленный Министерством юстиции РФ размещен на портале проектов нормативных актов.

В проекте предусмотрено повышение штрафов за нарушение правил перевозки, транспортировки или использования оружия и патронов. Сумма взыскания может составить от 1 до 1,5 тыс. рублей. Также в проекте прописано лишение права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок от 1 до 2 лет. В действующей редакции данная норма не предусмотрена.

В случае если данные действия привели к потере оружия или патронов, то предлагается ввести новые штрафы: для физических лиц — от 5 до 10 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 до 50 тыс. Также допускается конфискация оружия, либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от 1 года до 3 лет.

Также проект предусматривает нововведение, в виде наказания для индивидуальных предпринимателей — от 25 тыс. до 100 тыс. рублей с конфискацией оружия или без, либо административный запрет деятельности на срок до 30 суток.

Ранее сообщалось, что новая редакция Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает расширение ответственности за незаконную детективную и охранную деятельность в Российской Федерации.