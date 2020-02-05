Совбез ООН проведет экстренное совещание по ситуации на северо-западе Сирии

Нью-Йорк, 5 февраля. Совет Безопасности ООН проведет экстренное совещание по ситуации на северо-западе Сирии. Об этом сообщил источник в организации.

«США, Франция и Великобритания запросили брифинг в СБ ООН по ситуации на северо-западе Сирии», — рассказал он.

Также названные источником ТАСС государства попросили, чтобы в заседании участвовали спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен и представители Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Совещание может состояться уже 6 февраля, пишет «Газета.ру».

Напомним, на северо-западе Сирии находится провинция Идлиб, которая пока остается в руках вооруженных бандформирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации для боевиков. В провинции действуют 12 наблюдательных постов турецкой армии, сообщает телеканал «360».

Ранее турецкие военные попали под обстрел в Идлибе. Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил, что турецкие военные не уведомили Россию о своих передвижениях.

Президент РФ Владимир Путин 4 февраля провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры двух стран подчеркнули необходимость неукоснительного выполнения российско-турецких договоренностей по Идлибу.