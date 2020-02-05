Чегринец назвал слова Помпео о потере Крыма Украиной проявлением здравого смысла

Симферополь, 5 февраля. Слова государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Майка Помпео о потере полуострова Украиной являются проявлением здравого смысла, заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.

Ране украинские СМИ написали, что Помпео во время закрытой встречи в Киеве назвал Крым потерянным для Украины. Американский дипломат подчеркнул, что все мировые игроки это понимают. Как пишет РИА Новости, Чегринец отметил, что полностью согласен с государственным секретарем.

«Тот редкий случай, когда я полностью согласен с господином Помпео. Крым окончательно и бесповоротно вернулся домой, положив в 2014 году конец десятилетиям украинской оккупации полуострова», — сказал он.

Напомним, Крым вернулся в состав РФ после проведенного в марте 2014 года на территории полуострова референдума. За воссоединение с РФ проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.

При этом Украина продолжает считать Крым своей территорией. Ранее в Кремле неоднократно заявляли, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом.

По словам российского лидера Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно». Он исключил возможность возврата Украине Крыма и Севастополя.