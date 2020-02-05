Окраины сирийского города Алеппо попали под обстрелы со стороны боевиков

Алеппо, 5 февраля. Боевики обстреляли самодельными фугасами окраины сирийского города Алеппо, сообщают РИА Новости.

Отмечаются, что один снаряд попал в дом школьной учительницы Гады Агеди, в момент обстрела она варила кофе для навестивших ее подруг.

«Была ослепительная вспышка. Я какое-то время не могла ничего увидеть. Подруги кричали, дети убежали в дальнюю комнату, и до сих пор боятся выходить», — говорит Гада Агеди.

Как утверждает женщина, из-за обстрела у нее появилась проблема со слухом.

Школьная учительница и ее друзья были контужены. Двоих женщин пришлось госпитализировать — у них диагностированы сотрясения мозга и повреждения барабанных перепонок.

Ранее Министерство обороны РФ опровергло информацию об обстреле военной полиции России протурецкими вооруженными формированиями в сирийской провинции Алеппо.