Самолеты ВКС возвращаются из Китая в Россию. События дня. ФАН-ТВ

Авиация ВКС возвращается в Россию из Китая Россияне из провинции Хубэй, главного источника коронавируса, наконец возвращаются домой. Первый самолет наших ВКС прибыл на аэродром Восточного военного округа для дозаправки. Конечный пункт назначения — Тюменская область. Воздушное судно выполняет рейс из китайского города Ухань — оттуда в Россию возвращаются более 100 наших сограждан. Напомним, что эвакуировать их силами ВКС ранее поручил президент страны Владимир Путин. Перед посадкой медики осмотрели всех пассажиров, зараженных среди них не оказалось. Несмотря на это, в самой России их еще ждет двухнедельный карантин. Ием временем в Китае жертвами нового вируса стали уже 490 человек, а число заболевших достигло почти 24 500. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что риск глобального распространения угрозы по-прежнему высок, и все страны должны к этому готовиться.

Путин и Эрдоган провели переговоры по Сирии Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры по Сирии. Поводом, конечно, стала текущая ситуация в Идлибе — эта провинция до сих пор остается одним из главных источников терроризма в регионе. Лидеры стран договорились усилить взаимодействие между министерствами обороны России и Турции. Повысить кооперацию стороны решили и на фоне других новостей: напомним, что в ночь на 3 февраля турецкие военные попали под обстрел сирийских правительственных войск все в том же Идлибе. Чуть позже наше Минобороны сообщило, что причиной инцидента стала несогласованность: в регионе, где проходит антитеррористическая операция Сирии, турки попросту не предупредили о своих маневрах.

Гуайдо посетил выступление Трампа в конгрессе А вот президент США обрушился с новыми угрозами на Венесуэлу. Дональд Трамп в своем обращении к конгрессу пообещал «сокрушить» действующую власть латиноамериканской республики во главе с Николасом Мадуро. Любопытно, что эти слова Трамп озвучил в присутствии Хуана Гуайдо, лидера венесуэльской оппозиции, который сейчас, как ни странно, находится в Вашингтоне. Напомним, что Гуайдо еще год назад самовольно объявил себя президентом Венесуэлы — тогда его поддержали США и ряд других, в основном западных стран. Впрочем, достаточной поддержки у народа Гуайдо так и не нашел, поэтому законная власть Каракаса во главе с Мадуро в отставку пока не собирается.