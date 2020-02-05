Москва, 5 февраля. Главный редактор журнала «Hello!» Светлана Бондарчук опубликовала фотографию, на которой запечатлена вместе с продюсером Яной Рудковской и моделью, модным блогером Натальей Якимчук.

Фотография появилась в Instagram. По всей видимости, снимок был сделан в одном из отелей Петербурга. Подписчики обратили внимание на то, что Бондарчук «забыла» отфотошопить Якимчук на совместном снимке с Рудковской. Пользователи социально сети заметили, что на странице Бондарчук у Якимчук присутствуют синяки под глазами и носогубные складки.

Пользователи сети уверены, что в жизни женщины выглядят по-другому.

«Сразу видно, что фотографии обработаны», — написали они.

При этом Рудковская и Якимчук на своих страницах выложили схожие изображения, но у них в аккаунтах у Якимчук «все в порядке» и никаких изъянов на лице не видно.

Ранее сообщалось, что известный продюсер Яна Рудковская задумалась о пластической операции. Знаменитость уже сходила на консультацию к специалисту. Внешность Рудковской в последнее время бурно обсуждается и поклонниками, и хейтерами. Некоторые восхищаются видом 44-летней звезды, другие, напротив, жестко критикуют.

Несмотря на то, что сама светская львица довольна внешностью, все же решила прибегнуть к помощи пластического хирурга из-за отвисания кожи. В то же время звезда призналась, что ее беспокоят наркоз и швы. К вопросу проведения пластической операции необходимо подойти грамотно, все взвесив, считает знаменитость.