Кабмин Украины выделил 169 млн гривен на погашение долгов по зарплатам шахтеров

Киев, 5 февраля. Замглавы фракции Верховной рады «Слуга народа» Максим Ткаченко сообщил, что правительство Украины выделило 169 млн гривен на погашение задолженностей по зарплате перед шахтерами по всей стране.

«Мы встречались с Оржелем (министр энергетики и защиты окружающей среды. — Прим. ФАН) и Гончаруком. Они озвучили информацию, что выделили 169 млн гривен на погашение выплат шахтерам», — заявил Ткаченко.

Как утверждает парламентарий, в течение суток угольные объединения должны получить средства и произвести сотрудникам.

По его данным, предоставленной суммы должно хватить погашение около 80% выплат по зарплатам за декабрь 2019 года.

Ранее сообщалось, что горняки шахты «Капитальная», которая расположена на подконтрольной Киеву территории в Донецкой области, отказываются подниматься на поверхность и требуют выплаты задолженности по зарплатам.