Член ОП Хамзаев предложил закрепить в Конституции РФ девиз государства

Москва, 5 февраля. Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев предложил закрепить в конституции национальный девиз России. Соответствующее письмо он направил сопредседателю рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ Павлу Крашенинникову.

Хамзаев напомнил, что свои девизы были у Советского Союза и Российской империи — «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и «С нами Бог!». По словам члена ОП, девизы с официальным государственным статусом есть у Великобритании, Чехии, США и Франции. В связи с этим Хамзаев предлагает вынести на обсуждение поправку к конституции «О создании государственного девиза РФ». Кроме того, автор инициативы предложил и варианты девизов.

«Народ — победитель», «Первые в космосе», «Славься, Отечество наше свободное!», «Бог, государство, нация, семья», — приводит выдержку из письма Хамзаева RT.

По мнению члена ОП, девиз страны является важным символом позиционирования государства для граждан и для мирового сообщества. Хамзаев подчеркнул, что девиз государства должен стоять в одном ряду с флагом, гимном и гербом. Автор инициативы считает, что собрать варианты будущего девиза и обсудить их может Общественная палата.

Напомним, 15 января президент РФ Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. В ходе обращения глава государства предложил внести ряд поправок к конституции, после чего была создана соответствующая рабочая группа. Кроме того, Путин предложил провести голосование по поправкам среди россиян. Как пишет Infox.ru, это голосование может пройти 16 апреля.