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Член ОП Хамзаев предложил закрепить в Конституции РФ девиз государства

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Член ОП Хамзаев предложил закрепить в Конституции РФ девиз государства

Москва, 5 февраля. Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев предложил закрепить в конституции национальный девиз России. Соответствующее письмо он направил сопредседателю рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ Павлу Крашенинникову.

Хамзаев напомнил, что свои девизы были у Советского Союза и Российской империи — «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и «С нами Бог!». По словам члена ОП, девизы с официальным государственным статусом есть у Великобритании, Чехии, США и Франции. В связи с этим Хамзаев предлагает вынести на обсуждение поправку к конституции «О создании государственного девиза РФ». Кроме того, автор инициативы предложил и варианты девизов.

«Народ — победитель», «Первые в космосе», «Славься, Отечество наше свободное!», «Бог, государство, нация, семья», — приводит выдержку из письма Хамзаева RT.

По мнению члена ОП, девиз страны является важным символом позиционирования государства для граждан и для мирового сообщества. Хамзаев подчеркнул, что девиз государства должен стоять в одном ряду с флагом, гимном и гербом. Автор инициативы считает, что собрать варианты будущего девиза и обсудить их может Общественная палата.

Напомним, 15 января президент РФ Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. В ходе обращения глава государства предложил внести ряд поправок к конституции, после чего была создана соответствующая рабочая группа. Кроме того, Путин предложил провести голосование по поправкам среди россиян. Как пишет Infox.ru, это голосование может пройти 16 апреля.

Член ОП Хамзаев предложил закрепить в Конституции РФ девиз государства

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Источник: RT
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