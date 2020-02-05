Трамп заявил, что оградит американцев от коронавируса

Вашингтон, 5 февраля. Власти США координируют действия с китайским правительством и предпримут все необходимые шаги, чтобы оградить американцев от нового коронавируса. Об этом выступая с ежегодным обращением «О положении страны» перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США во вторник заявил президент страны Дональд Трамп.

«Мы координируем наши действия с китайским правительством и тесно сотрудничаем в связи со вспышкой коронавируса в Китае. Моя администрация предпримет все необходимые шаги для защиты наших граждан от этой угрозы», — подчеркнул глава Белого дома.

Президент США отметил, что защита здоровья американцев в том числе «означает борьбу с инфекционными заболеваниями».

Власти Китая зафиксировали вспышку вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии в крупном городе Ухане в конце декабря 2019 года. К настоящему моменту заболевание выявлено в 24 странах, включая РФ. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку пневмонии чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Общее число заболевших достигло 24,3 тыс. человек, 490 человек скончались, в тяжелом состоянии находятся 3 219 человек. Выздоровели и уже выписаны из медучреждений 892 человека.

Накануне стало известно, что КНР приняла предложение Соединенных Штатов о помощи в борьбе с коронавирусом 2019-nCoV и предотвращении его дальнейшего распространения, сообщило RT. Американские специалисты будут включены в миссию Всемирной организации здравоохранения в Китае.