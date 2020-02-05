Демократы заявили, что американцы «сводят концы с концами» при Трампе

Вашингтон, 5 февраля. Экономические достижения американских властей за последние годы не способствовали росту уровня жизни обычных граждан страны. Об этом заявила губернатор Мичигана Гретчен Уитмер. Она представила ответ демократов на традиционное обращение «О положении страны», с которым выступил перед Сенатом и Палатой представителей конгресса США глава вашингтонской администрации Дональд Трамп.

По словам Уитмер, реальное положение дел говорит о том, что далеко не у всех в США есть работа, предполагающая медицинскую страховку.

«В действительности у многих такая работа, которая не позволяет покрывать ежемесячные траты. И вовсе не имеет значения то, что президент говорит о фондовом рынке, поскольку миллионы людей еле-еле сводят концы с концами», — подчеркнула она.

Мичиганский губернатор обратила внимание на то, что американские граждане в ее штате «страдают, кроме того, мучаются жители в Висконсине, Огайо, Пенсильвании и по всей стране».

«Когда президент говорит, что экономика сильна, то я спрашиваю, для кого?» — указала Уитмер.

По мнению руководителя штата, от сокращения налогов при действующем лидере страны выиграли только богатые люди.