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Новороссия

ВСУ обстреляли из БМП район поселка ЛНР

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ВСУ обстреляли из БМП район поселка ЛНР

Луганск, 5 февраля. ВСУ один раз за последние сутки нарушили режим тишины, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Отмечается, что украинская сторона открыла огонь из БМП.

«Обстрелу подвергся район поселка городского типа Донецкий»,  сообщают в СЦКК

Напомним, что 3 февраля военнослужащий Народной милиции Луганской Народной Республики получил ранение при обстреле украинских силовиков.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел госпереворот, после которого некоторые районы Донецкой и Луганской областей объявили о создании Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Киев в рамках так называемой «антитеррористической операции» ввел на территорию республик войска. Для стабилизации ситуации в регионе были приняты Минские соглашения. Украинская сторона их игнорирует, так же как и режим прекращения огня. По информации международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на Украине погибли более 14 тысяч человек.

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Источник: ТАСС
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