Овечкин оформил хет-трик в матче с «Лос-Анжелесом»

Вашингтон, 5 февраля. Форвард «Вашингтон кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик и занял первое место в списке лучших снайперов текущего сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Вашингтон» одержал победу в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ над «Лос-Анджелесом» со счетом 4:2. Овечкин отметился на 54-й, 56-й и 59-й минутах игры.

Теперь в активе форварда 40 шайб и 17 передач. По количеству заброшенных шайб в этом сезоне регулярного чемпионата Овечкин вышел на первое место, обогнав на две шайбы форварда «Бостона» Давида Пастрняка.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что по итогам января Овечкин был признан первой русской звездой в НХЛ.