Трамп просит у конгресса денег, чтобы установить флаг США на Марсе

Вашингтон, 5 февраля. Президент США Дональд Трамп призвал Конгресс полностью профинансировать космическую программу Artemis, чтобы Штаты стали первым государством, которое высадит женщину-астронавта на Луну, а также установит свой флаг на Марсе.

Об этом президент США заявил во время выступления перед Сенатом и Палатой представителей с ежегодным посланием «О положении страны».

Трамп попросил американский конгресс полностью профинансировать космическую программу Artemis, чтобы следующим мужчиной и первой женщиной на поверхности Луны стали американцы.

«Это будет использовано в качестве стартовой площадки, которая гарантирует, что Америка станет первой страной, которая установит свой флаг на Марсе», — заявил американский президент.

Ранее сообщалось, что основатель компании SpaceX Илон Маск собирается построить к 2050 году на Марсе город с населением в миллион человек.

Маск рассказал, что создание космического корабля многоразового использования Dragon Crew, которым сегодня занимается SpaceX, входит в масштабный план по колонизации Марса. Как он утверждает, к 2050 году на Красную планету будут отправляться в среднем три корабля в день, а космические путешествия станут доступными для всех, утверждает предприниматель.