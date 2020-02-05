Трамп заявил, что нынешнее положение США прочно как никогда

Вашингтон, 5 февраля. Президент США Дональд Трамп назвал положение своей страны прочным как никогда ранее, подчеркнув достижения в экономике и заявив, что Америку снова уважают в мире.

«Я говорю всем людям нашей великой страны и членам конгресса: сегодня положение нашей страны прочное как никогда прежде», — заявил Дональд Трамп во время ежегодного обращения к Конгрессу США о положении дел в государстве.

Он вкратце описал достижения Соединенных Штатов, особенно выделив экономику. Трамп утверждает, что количество рабочих мест в стране растет, в том числе зафиксировано рекордное число занятых среди молодежи.

«С момента моего избрания мы создали 6 млн рабочих мест — на 5 млн больше, чем прогнозировали эксперты правительства в предыдущей администрации», — говорит Трамп.

По его словам, уровень безработицы среди ветеранов и афроамериканцев достиг исторического минимума, а для женщин — самого низкого за последние 70 лет. Дональд Трамп подчеркнул, что доходы американских домохозяйств вышли на максимальный уровень из когда-либо зарегистрированных.

Касаясь темы внешней политики, Трамп заявил, что США вновь уважают в мире, а враги отступают. Он отметил, что заключенные им торговые отношения идут на благо Штатов.

Ранее в Белом доме рассказали, как Соединенные Штаты Америки «подстраивали» «сделку века» под Израиль.