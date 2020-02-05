Подписчики раскритиковали Собчак за приглашение на показ мод в Instagram

Санкт-Петербург, 5 февраля. Телеведущая Ксения Собчак опубликовала сообщение с приглашением на модный показ на своей странице в соцсети Instagram, но получила в ответ критику и шутки подписчиков.

Первый в России показ Fashion Freak Show известного модельера Жана Поля Готье прошел в Санкт-Петербурге. Собчак посетила мероприятие и сфотографировалась с мэтром мировой моды. В подписи к фото телеведущая отметила, что встретилась с кутюрье впервые и призвала подписчиков прийти на его показ 6 февраля.

«Это поистине историческое событие мира моды — потом внукам будете рассказывать, что видели легенду и его творения живьем!!!!» — написала Собчак.

Однако сообщение телеведущей понравилось не всем. Многие пользователи заметили, что посещение модного показа стоит неоправданно дорого и раскритиковали Собчак за приглашение.

«Денег вагон вот и ходите на показ мод, а мы простой народ по телеку», — пожаловалась пользователь ketrin4920.

«Смешно, пол страны, если не больше не знают о высокой моде и не могут [себе] позволить носить вещи этих модельеров…», — посетовала tatai934

«А что мне делать Ксения Анатольевна если я нищеброд, меня наверное туда не пустят», — написал zhukovvladimir2859.

«Внукам будем рассказывать, как последние деньги на ипотеку отдавали...Да уж... Собчак одним словом...», — заключил jalo2580.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Ксения Собчак и Александр Гордон будут вести новое ток-шоу «Док-Ток» на Первом канале. Телепередача будет посвящена вызвавшим широкий общественный резонанс историям. Собчак заявила, что «Док-Ток» представляет новый для телевидения формат.