Посольство РФ в Японии окажет содействие россиянам с корабля, где обнаружен коронавирус

Токио, 5 февраля. Посольство России в Японии принимает меры по выяснению ситуации вокруг граждан Российской Федерации, которые оказались на круизном лайнере, где у 10 человек диагностировали коронавирус.

Дипведомство готово оказать россиянам всевозможное содействие, сообщил представитель посольства РФ в Токио.

Напомним, двое граждан России находятся на круизном судне Diamond Princess, который был поставлен на карантин японскими властями, в связи обнаружением коронавируса у его пассажиров.

«Посольство принимает меры по выяснению ситуации вокруг наших граждан и готово оказать им всевозможное содействие», — передает сотрудник дипмиссии.

5 февраля стало известно, что на борту лайнера находятся 10 заболевших новым типом коронавируса. Власти Японии призвали остальных пассажиров и членов экипажа остаться на судне еще на ближайшие 2 недели.

Ранее эксперты Роспотребнадзора дали советы по защите от заражения коронавирусом, рекомендовав россиянам соблюдать чистоту рук и часто проветривать помещения.