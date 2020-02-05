«Умные» перекрестки появятся в российских регионах в 2022 году

Москва, 5 февраля. Эксперимент по внедрению в регионах РФ перекрестков на основе искусственного интеллекта, способных автоматически пропускать скорую помощь, пожарных и ГИБДД, планируется осуществить в 2022 году, сообщает вице-президент НП «ГЛОНАСС» Евгений Белянко.

Отмечается, что проект будет в первую очередь запущен в Новосибирске и Перми в 2022 году. Во всех остальных регионах России такие перекрестки появится не ранее 2023 года.

«Задача умных перекрестков — минимизировать ДТП, выявлять аварийно-опасные участки дорог, усовершенствовать адаптивную систему дорожного управления, которая не отвечает стандартам безопасности во многих областях РФ», — заявил Евгений Белянко.

Как утверждают эксперты, новая технология позволит сократить количество происшествий на перекрестках почти на четверть.

Вице-президент НП «ГЛОНАСС» отмечает, что система позволит прогнозировать вероятность создания заторов и выявлять риск столкновения машин при интенсивном движении. Он подчеркивает, что «умные перекрестки» смогут автоматически пропускать автомобили скорой помощи, пожарных и ГИБДД».

По словам Белянко, алгоритм работы технологии будет строиться на основе анализа данных платформы «Автодата».

Ранее сообщалось, что в России появится сервис для оценки состояния двигателя транспортного средства по его звуку «Автошазам». На данный момент сервис проходит оценку и заработает на территории РФ с 2021 года.