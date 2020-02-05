Депутат Рады Рабинович обвинил кабмин Украины в росте долгов страны

Киев, 5 февраля. Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович заявил, что действующее правительство виновато в росте долгов страны. Об этом сообщают украинские СМИ.

«Я не хочу вас всех расстраивать, но те долги, которые они делают — началось это при Яресько, при Гонтаревой, сейчас продолжается при Рожковой, продолжается при Гончаруке, продолжается при Маркаровой — они нас вгоняют в такие долги и в такие контракты, что даже когда они уйдут, это на нас останется», — обвинил кабмин парламентарий.

По его словам, стране необходимо новое правительство, которое смогло бы договориться с иностранными кредиторами. Этот кабмин также должен обладать доверием народа, чтобы сесть за стол с представителями иностранных кредиторов и заявить: «Дорогие друзья. Мы не можем отдавать эти долги, народ Украины — не тяговая лошадь», считает Рабинович.

Ранее парламентарий предрек украинцам рабское будущее в случае приятия законопроекта об открытии рынка земли, сообщило RT.

По его словам, примерно половине тех, кто находится у власти в настоящий момент, есть куда уехать. Поэтому после выполнения задачи они «поедут туда, где их деньги». Украинцы, которые останутся на проданной земле, смогут «устроиться рабами на плантациях», считает политик.

Законопроект об открытии рынка земли Рабинович назвал «добивающим бедную Украину» завершающим экспериментом.