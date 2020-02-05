Двое россиян находятся на корабле в Японии, где пассажиры заразились коронавирусом

Токио, 5 февраля. Двое граждан Российской Федерации находятся на круизном судне Diamond Princess, который оказался на карантине у японского города Йокогама в связи с нахождением на борту зараженных коронавирусом пассажиров, сообщает российское посольство в Токио.

Дипломатическое представительство РФ заявило, что согласно данным властей Японии на борту Diamond Princess находятся двое россиян.

«Посольство принимает меры по выяснению ситуации вокруг наших граждан и готово оказать им всевозможное содействие», — подчеркивают в посольстве.

Ранее министр здравоохранения Японии Като Кацунобу заявил, что рекомендует оставаться пассажирам на корабле в течение ближайших 14 дней.

По последним данным общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, на материковой части Китая достигло 24,3 тыс. человек, 490 человек скончались.