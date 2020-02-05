Премьер Украины Гончарук не представил обещанный Зеленскому отчет о работе кабмина

Киев, 5 февраля. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук не представил Верховной Раде промежуточный отчет о работе правительства до 4 февраля, который ему поручил президент Владимир Зеленский.

Сообщается, что 17 января во время встречи с Зеленским, посвященной заявлению украинского премьера об отставке, Алексей Гончарук пообещал представить Раде промежуточный отчет о деятельности кабинет министров 14 февраля. Владимир Зеленский настоял, чтобы Гончарук подготовил отчет к 4 февраля, и он с этим согласился.

Тем не менее, отчет так и не был представлен, несмотря на то, что 4 февраля украинский парламент открыл новую сессию.

Напомним, ранее Алексей Гончарук оказался в центре скандала из-за обнародования «прослушки» его совещаний. Был опубликован ролик с аудиозаписью «совещания» посвященного курсу гривны, на котором премьер-министр якобы негативно отзывается о президенте Владимире Зеленском, в частности, говорит, что у президента «примитивное понимание экономических процессов». На фоне скандала Гончарук подал заявление об отставке, однако Зеленский не принял ее. Глава украинского государства заявил, что решил дать правительству еще один шанс и поставил перед ним новые задачи.