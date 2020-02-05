Минздрав подготовил порядок ввоза незарегистрированных лекарств в Россию

Москва, 5 февраля. Минздрав России подготовил проект постановления правительства, устанавливающий порядок ввоза на территорию страны содержащих наркотические или психотропные вещества лекарственных препаратов. Соответствующий документ во вторник опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал устанавливающий порядок определения взаимозаменяемости лекарств закон, который также разрешает ввоз на территорию страны незарегистрированных медикаментов, содержащих наркотические или психотропные вещества, сообщила «Газета.ру». После этого подготовить документы о порядке ввоза в Россию таких препаратов поручил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Проектом постановления утверждаются правила ввоза в РФ конкретной партии незарегистрированных лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента или группы пациентов, а также устанавливается порядок выдачи данных лекарственных препаратов пациентам», — говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Решение о необходимости закупки незарегистрированного в РФ препарата, согласно документу, принимают по медицинским показаниям пациента врачебные комиссии медорганизаций. Заявка для включения лекарств в план по ввозу подается в Минздрав и Минпромторг.

Минздрав РФ, в случае необходимости изменения годовой план потребности России в психотропных веществах и наркотических средствах, с учетом планируемого ввоза конкретной партии препаратов направляет в МВД дополнительные сведения для информирования Международного комитета по контролю над наркотиками.

Ввоз партий психотропных и наркотических препаратов будет осуществлять Московский эндокринный завод. В случае принятия срок действия постановления запланирован с 1 марта текущего до 31 декабря 2023 года.