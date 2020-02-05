Общественники обвинили власти Украины в фальсификации переписи населения

Киев, 5 февраля. Электронная перепись населения Украины, проведенная министром Дмитрием Дубилетом, была сделана простым умножением на 0,888 цифр Государственной службы статистики, сообщает общественная организация «Украинский центр общественных данных».

Как отмечают эксперты, они использовали в расчетах файл из Telegram-канала чиновника, под названием «Оценка имеющегося населения Украины». Данные Дубилета о поле и возрасте населения они сравнили с информацией Государственной службы статистики и предположили, что при подсчете в каждой возрастной группе было приблизительно одинаковое соотношение.

Специалисты воссоздали применение коэффициента 0,888 к данным Госкомстата. В итоге им удалось практически со стопроцентной точностью сгенерировать данные, которые ранее представил Дубилет, выдав это за результат «экстраполяции» данных пенсионного реестра на данные Госкомстата Украины.

Напомним, что в конце января 2020 года Дмитрий Дубилет опубликовал итоги пробной переписи, согласной которой численность населения Украины с 2001 года сократилась почти на 12 млн человек и теперь составляет 37 млн. Также министр заявлял, что перепись населения в конце текущего года будет проводиться при помощи анализа данных SIM-карт, что позволит сэкономить от 83 до 124 млн долларов.

Ситуация на Украине, по мнению экспертов, далеко не радужная. Специалисты отмечают, что экономика государства находится на пороге серьезных трудностей, которые могут стать фатальными, если массовая миграция трудоспособного населения в соседние страны продолжится, а финансирование внешними кредиторами прекратится.