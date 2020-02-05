Новый тип коронавируса обнаружили у 10 пассажиров круизного судна в Японии

Токио, 5 февраля. Новый тип коронавируса был обнаружен у 10 пассажиров круизного судна, которое уже несколько дней находится на карантине на у японского города Йокогама, сообщает министр здравоохранения Японии Като Кацунобу.

Отмечается, что пассажиры судна будут направлены в клиники. По словам министра, среди них отсутствуют пациенты в тяжелом состоянии. Также Кацунобу подчеркнул, что рекомендует остальным пассажирам и экипаже остаться на корабле еще ближайшие 2 недели.

«Мы будем следить за состоянием здоровья пассажиров и команды и приложим все усилия, чтобы предотвратить расширение заражения», — заявил японский министр здравоохранения.

Ранее сообщалось, что закрытие производств в Китае из-за вспышки коронавируса может станет причиной повышения цены на смартфоны и другие девайсы, в том числе в РФ. Также ожидаются перебои с поставками автомобильных компонентов.