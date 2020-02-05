Роспотребнадзор дал советы по защите от коронавируса

Москва, 5 февраля. Специалисты Роспотребнадзора дали советы по защите от заражения коронавирусом, рекомендовав россиянам соблюдать чистоту рук и часто проветривать помещения. Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

«Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, — это поддерживать чистоту рук и поверхностей​​​. Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство. Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час)», — сообщает ведомство.

Специалисты рекомендуют иметь при себе дезинфицирующее средство для рук, не касаться лица и максимально сократить прикосновения к поверхностям в общественных местах. Также не стоит есть еду из общей посуды.

Эксперты советуют избегать поцелуев в щеку и приветственных рукопожатий, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется. На работе следует регулярно очищать поверхности и устройства. Дома нужно часто проветривать помещение и убедиться, что свое полотенце есть у каждого в семье. Кроме того, необходимо рассказать детям о профилактике коронавируса, и объяснить важность хорошей гигиены рук и лица.

В Роспотребнадзоре назвали симптомами коронавируса чувство усталости, высокую температуру, затрудненное дыхание, кашель и боль в горле.

Власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане 31 декабря 2019 года. Возбудителем болезни оказался новый коронавирус 2019-nCoV. К настоящему времени число заразившихся на материковой части страны превысило 24,3 тысячи человек, 490 человек скончались. В России зарегистрированы два случая заражения.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что на границе РФ и Китая в Амурской области открыли временный транспортный коридор для эвакуации россиян и имеющих вид на жительство в России граждан КНР. Через временный коридор также будет осуществлен выезд китайцев из России в Хэйхэ.