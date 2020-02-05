Сомнолог Калинкин назвал способы избежать плохого самочувствия после пробуждения

Москва, 5 февраля. Руководитель Центра медицины сна МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук Александр Калинкин рассказал, что позволит избежать плохого самочувствия после пробуждения.

«Существует много способов, но гарантированно вам поможет только одно — лечь спать раньше. Все процессы в природе имеют колебательный характер, и сон к ним тоже относится», — говорит Калинкин.

Специалист отмечает, что норма для большинства людей — от 7 до 9 часов сна.

Как говорит Калинкин, утром превалирует быстрая фаза сна, оказывающая негативное воздействие на организм.

«Многие нарушения случаются в быстрой фазе сна. Она постепенно преобладает к утренним часам — с 7-8 утра, эту фазу еще называют парадоксальной», — объясняет специалист.

Калинкин подчеркивает, что именно в это время людям могут сниться кошмары, а также начаться проблемы с сердечно-сосудистой системой, сообщает «Вечерняя Москва».

«Надо спать свою норму и повышать качество сна», — резюмировал эксперт.

Ранее ученые из Мельбурнского королевского технологического университета пришли к выводу, что мелодичные звуки сигнала будильника способствуют более быстрому пробуждению и чувству бодрости.

Австралийские исследователи наблюдали, как различные сигналы будильника влияют на бодрость и сонливость 50 добровольцев. Они выявили, что при использовании мелодичного сигнала исчезает так называемая инерция сна — «заторможенное» состояние сразу после пробуждения, которое может продолжаться от минуты до нескольких часов. Отмечается, что резкие и неприятные звуки, наоборот, повышали время инерции сна.