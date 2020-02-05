Число умерших от коронавируса в Китае приблизилось к 500

Пекин, 5 февраля. Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, на материковой части Китая достигло 24,3 тыс. человек, 490 человек скончались, сообщает государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Днем ранее сообщалось о 20,4 тыс. заболевших и 425 умерших.

«Госкомитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции информацию о 24 324 подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них 3 219 человек находятся в тяжелом состоянии, 490 умерли», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что уже 892 человека были выписаны из медучреждений.

За последние сутки было зарегистрировано 3,8 тыс. новых случаев заражения. Сообщается, что еще у 23,2 тыс. жителей Китая есть подозрение на коронавирус.

Ранее главный финансовый директор Walt Disney Company заявила, что коропорация оценивает убытки от последствий вспышки пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в 175 млн долларов.