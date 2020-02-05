Завершены госиспытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв»

Москва, 5 февраля. Государственные испытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв» успешно завершены, сообщает в преддверии выставки Defexpo India-2020 официальный представитель предприятия-разработчика данной техники — корпорации «Уралвагонзавод».

Контракт на поставку опытной партии «Прорывов» в армию был заключен во время военно-технического форума «Армия-2019».

«Контракты между «Уралвагонзаводом» и Министерством обороны России на поставку партий танков Т-90М находятся в стадии выполнения», — сообщил представитель корпорации.

В декабре прошлого года замминистра обороны Алексей Криворучко говорил, что решение о принятии на вооружение и начале серийной поставки новой техники будет принято по итогам испытаний.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в День Победы 9 мая военные впервые покажут 24 новейших образца военной техники. Он отметил, что это будут ЗРС и комплексы войсковой ПВО, береговые ракетные комплексы, автомобили дистанционного минирования, танки и боевые машины пехоты.