Продюсер Матвиенко планирует построить в Москве «город музыки»

Москва, 5 февраля. Композитор, продюсер,заслуженный артист РФ Игорь Матвиенко планирует построить «город музыки» в Москве.

По мнению композитора «в оптимистичном сценарии» «город музыки» может быть построен за два-три года.

«В ближайших планах — построить «город музыки» в Нижних Мневниках, где у нас уже есть крупнейший студийный комплекс в России. Это несколько концертных залов, отдельное здание для музыкальной академии, которая уже существует, общежитие для студентов. Уже есть проект, сейчас идет оформление документов», — цитирует Матвиенко РИА Новости.

Композитор выступил продюсером для популярных российских групп и исполнителей, в том числе для «Иванушек International», групп «Корни», «Фабрика» и «Любэ». Матвиенко отмечает 60-летний юбилей 6 февраля.

Ранее в интервью ФАН Матвиенко рассказал, кого из современных музыкантов мы будем слушать через 20 лет и каков результат его противостояния сексу и наркотикам в творчестве. Продюсер отметил, что после поднятия этой темы в отношении рэпа, ситуация изменилась.

«Если раньше в хит-парадах iTunes буковка «E», что означает Explicit Content (в тексте песни есть ненормативная лексика. — Прим. ФАН), стояла почти у каждого трека, то сейчас — гораздо меньше. Музыканты понимают, что не стоит лишний раз усложнять ситуацию. На мой взгляд, стало гораздо меньше треков, пропагандирующие те же наркотики», — подчеркнул Матвиенко.

По его словам, через 20 лет ностальгируя о нынешнем времени ценители музыки будут слушать Басту и Билли Айлиш. По его словам, также «еще долго» будут слушать «Любэ» и «Иванушек International».