Занимающихся незаконной детективной деятельностью россиян привлекут к обязательным работам

Москва, 5 февраля. Новая редакция Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает расширение ответственности за незаконную детективную и охранную деятельность в Российской Федерации, следует из проекта КоАП, подготовленного Министерством юстиции РФ.

Проект нового КоАП может вступить в силу с 1 января 2021 года. Документ размещен на портале проектов нормативных актов.

В проекте предусмотрено единое наказание за незаконную частную детективную или охранную деятельность (в действующей редакции — штрафы дифференцируются отдельно для детективов и охранников. — Прим. ФАН). Отмечается, что в качестве альтернативы штрафам могут быть применены обязательные работы на срок до 60 часов. В действующем КоАП данная норма не прописана.

Также в проекте прописано наказание для индивидуальных предпринимателей за незаконную детективную или охранную деятельность. Штраф составляет от 10 до 20 тыс. рублей или административный запрет деятельности на срок до 30 суток. Аналогичный запрет может применяться и к юридическим лицам.

Ранее Министерство юстиции РФ сообщило, что штрафы по 60% статей нового КоАП можно будет оплатить со скидкой 50%. Отмечается, что особый порядок уплаты административного штрафа со скидкой распространится на 1000 составов административных правонарушений, предусматриваемых проектом нового кодекса.