МЧС дало советы для безопасного катания на сноуборде и лыжах

Москва, 5 февраля. МЧС России опубликовал памятку с правилами безопасности, которая поможет избежать травм любителям сноубординга и горных лыж.

В ведомстве подчеркивают, что зимние экстремальные виды спорта с каждым годом становятся все популярнее среди россиян, поэтому и происшествия с ними фиксируются все чаще. МЧС утверждает, что минимизировать получение травмы позволяют не только правильная экипировка, но и соблюдение правил безопасности.

Одним из важнейших элементом в экипировке является шлем. Кататься без него запрещается даже профессионалам, подчеркивают спасатели. Шлем оберегает голову от травм и сотрясений, и в то же время защищает от обветриваний. Для защиты тела важно использовать специальные пластиковые панцири, шорты с амортизирующими подкладками, а также перчатки, налокотники и наколенники.

МЧС отмечает, что важно иметь с собой средство связи и находиться в зоне действия мобильной сети, чтобы была возможность вызвать помощь в случае происшествия. Спасатели не рекомендуют заниматься сноубордингом и горными лыжами в одиночку, поблизости должны быть люди, которые сумеют оказать помощь или вызвать подмогу. Кататься разрешается лишь в специально оборудованных участках.

В памятке говорится, что главная защита — личная осторожность. Не стоит «лихачить» на спусках, особенно начинающим. Умеренная скорость и бдительность на спусках защитят от травм, и подарят настоящее удовольствие от зимних видов спорта, констатируют в МЧС.

Ранее сообщалось, что житель Новосибирской области упал и наткнулся на собственную лыжу, катаясь в кузбасском Шерегеше. Туристу была оказана экстренная помощь, но он скончался. По имеющимся данным, мужчина ехал по трассе на слишком большой скорости, случайно упал на склоне и наткнулся на собственную лыжу.