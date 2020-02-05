В России могут вырасти цены на электроннику из-за коронавируса

Москва, 4 февраля. Закрытие производств в Китае из-за коронавируса станет причиной удорожания смартфонов и других гаджетов, в том числе в России. Также ожидаются перебои с поставками автокомпонентов. Эксперты полагают, что рост цен в России будет в основном заметен на Дальнем Востоке.

Эксперты сообщают «Известиям», что к концу марта в России может возникнуть дефицит электроники, если в течение недели производство ее в Китае, замороженное из-за 2019-nCoV, не возобновится. По оценке ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, каждую неделю простоя фабрик цены на электронику будут расти на 1,5–3% в зависимости от типа товара. Предполагается, что проблемы с поставками затронут все китайские бренды.

В Объединении автопроизводителей России выразили мнение, что эпидемия коронавируса скажется и на авторынке. По некоторым данным, комплектующие из КНР занимают в РФ до четверти всего объема рынка. 31 января о возможных проблемах со сборкой машин уже официально объявил КамАЗ.

Уже сегодня ситуация с распространением нового вируса в Китае сказалась на поставках продуктов. Речь идет в первую очередь об овощах и фруктах. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) заверили, что если Россельхознадзор или Роспотребнадзор введут запрет на ввоз товаров из Китая, сети переориентируют закупки на другие страны. В АКОРТ не прогнозируют дефицита товаров или роста цен в европейской части страны. Рост цен на себе могут ощутить только жители Дальнего Востока.

Огромные убытки в эти дни несет непосредственно китайский бизнес и власти КНР, направившие все усилия на борьбу с распространением заразы. Ранее «Газета.ру» сообщала, что государственный банк развития Китая планирует выпустить облигации на сумму 14,25 млрд юаней (2,04 млрд долларов) со сроком обращения один год. Вырученные от продажи ценных бумаг средства пойдут на борьбу с эпидемией коронавируса и создание вакцины. На сегодняшний день власти КНР уже потратили около 43,2 млн долларов из бюджета на борьбу с коронавирусом в городе Ухань и провинции Хубэй.