В Латвии в компании-ретрансляторе Первого канала устроили обыски

Рига, 5 февраля. В офисе компании Baltijas Mediju alianse, которая ретранслирует программы REN TV и Первого канала России в странах Балтии, прошли обыски. Об этом сообщило Латвийское телевидение.

Служба госбезопасности Латвии (СГБ) во вторник вечером провела в помещениях Baltijas Mediju alianse оперативные действия. Обыски прошли в офисе организации на улице Гертрудес в Риге.

«Служба госбезопасности Латвии (СГБ) вечером во вторник провела оперативные действия в помещениях предприятия Baltijas Mediju alianse», — говорится в сообщении.

СГБ информацию не комментирует.

Baltijas Mediju Alianse включает 25 телевизионных каналов, в том числе ретранслирующий программы Первого канала России «Первый балтийский канал», рекламные агентства Ren TV Baltic, «Первый балтийский музыкальный канал», а также издательский дом Print Media, дистрибьютор телевизионных каналов Tem LV и другие подразделения.