National Interest назвал советские танки КВ-1 и КВ-2 «катастрофой»

Москва, 5 февраля. Тяжелые советские танки КВ-1 и КВ-2 так и не сумели остановить немецкие войска в 1941 году хотя и был тяжелее любой немецкой машины, сообщает американский журнал The National Interest, назвав эти модели танков «катастрофой».

В материале американского журнала приводится отрывок из книги военного историка Майкла Джонса «Ленинград: на осадном положении», в котором говорится, что немцы сгоняли КВ в сторону тяжелой артиллерии, и та якобы расстреливала наступающие машины прямой наводкой из опущенных к земле стволов. Поэтому большая часть советских бронетанковых войск в Прибалтике была уничтожена, а угроза наступлению нацистской Германии с флангов устранена, сказано в статье.

По мнению автора публикации, КВ имел право на существование, однако из-за того, что он был сделан «на скорую руку», он был ловушкой для советских танкистов, так как они практически ничего не видели из них.

КВ-1 — советский тяжелый танк времен Великой Отечественной войны. Был назван в честь Климента Ворошилова, и выпускался с августа 1939 года по август 1942 года. Он имел броню толщиной 90 миллиметров спереди и около 70 миллиметров сбоку и сзади, что намного толще, чем у немецких аналогов того времени. Также танк был оснащен 76-миллиметровым орудием.

В начале войны нацисты прозвали этот танк «Призраком», потому что снаряды стандартной 37-мм противотанковой немецкой пушки в большинстве случаев не оставляли на его корпусе даже вмятин.

Танк КВ-2 выпускался в 1939-1943 годах и был вооружен 152-миллиметровой гаубицей.

Ранее американский журналист Кайл Мизоками в своем материале для издания The National Interest рассказал о пяти самых грозных видах вооружения, которые были разработаны и использовались армией Советского Союза.