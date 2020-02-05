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Технологии

Twitter займется маркировкой фейковых фото и видео

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Twitter займется маркировкой фейковых фото и видео

Вашингтон, 5 февраля. Социальная сеть Twitter с марта займется маркировкой способных нанести людям вред фейковых фотографий и видео. Об этом сообщается на сайте компании.

«Мы знаем, что в некоторых публикациях в Twitter есть намеренно измененные фото и видео, которые наносят людям вред. Сегодня мы вводим новое правило и индикатор, который будет помечать их и давать людям объяснение относительно этой публикации», — говорится в сообщении.

Маркировать подобный контент планируют начать с 5 марта.

Во вторник подразделение технологического гиганта Alphabet Inc представило приложение, предназначенное для распознавания фейковых фотографий.

Ранее глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич предложил наделить Роскомнадзор правом досудебной блокировки ресурсов с противоправным контентом. По его словам, Фонд борется с распространением фейковых новостей и оскорбляющих государственные символы России материалов.

Малькевич отметил, что Роскомнадзор сейчас не наделен правом блокировать противоправные материалы без соответствующих представления генпрокурора РФ или его заместителя. Из-за долгих согласований содержащие фейки и оскорбления госсимволов РФ материалы могут находиться в открытом доступе еще долгие месяцы.

 «Фонд защиты национальных ценностей готов ходатайствовать перед Государственной думой о внесении в него поправок в части предоставления Роскомнадзору полномочий использовать досудебную блокировку интернет-ресурсов с противоправным контентом», ― говорится в заявлении ФЗНЦ.

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Источник: РИА Новости
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