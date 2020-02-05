Disney потеряет не менее 175 млн долларов из-за коронавируса

Вашингтон, 5 февраля. Корпорация The Walt Disney Company оценивает убытки от последствий вспышки пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в 175 млн долларов, заявила главный финансовый директор компании Кристин Маккарти.

Как передает телеканал CNBC, во вторник был опубликован отчет за первый квартал 2020 финансового года. По оценке компании, закрытие на некоторое время парка отдыха и развлечений Disneyland в Шанхае обойдется в 135 млн долларов. Еще 40 млн долларов компания потеряет из-за закрытия Disneyland в Гонконге.

Маккарти подчеркивает, что данные цифры приблизительные. Точно оценить ущерб можно будет только когда станет известно, как долго будут закрыты парки. При этом она добавила, что компания не прогнозирует спад посещаемости Disneyland в США.

На сегодняшний день в Штатах подтверждено одиннадцать случаев заболевания коронавирусом. США ввели временный запрет на въезд на территорию страны для почти всех иностранцев, побывавших в последние дни в КНР, за редким исключением.

По данным на вечер 4 февраля, число смертей от последствий коронавируса в китайской провинции Хубэй поднялось до 479, число зараженных превысило 16,6 тысяч, передает RT. Китайские власти выявили за сутки более 3,1 тыс. новых заражений. 520 пациентов были выписаны из больниц.

По данным ВОЗ, вне Китая коронавирус подтвержден у 176 человек в 24 странах: в Таиланде, Сингапуре, Японии, Южной Корее, Австралии, Германии, США, Малайзии, Вьетнаме, Франции, ОАЭ, Канаде, Индии, на Филиппинах, в Италии, в России и Великобритании, по одному человеку заражены в Камбодже, Непале, на Шри-Ланке, в Бельгии, Финляндии, Испании и Швеции.

Единственный летальный случай за пределами Китая зафиксирован на Филиппинах.

Как сообщала «Газета.ру», государственный банк развития Китая планирует выпустить облигации на сумму 14,25 млрд юаней (2,04 млрд долларов) со сроком обращения один год. Вырученные от продажи ценных бумаг средства пойдут на борьбу с эпидемией коронавируса и создание вакцины. На сегодняшний день власти КНР уже потратили около 43,2 млн долларов из бюджета на борьбу с коронавирусом в городе Ухань и провинции Хубэй.