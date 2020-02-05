Россиян хотят обязать покупать билеты для перевозимых в самолетах животных

Москва, 5 февраля. Для перевозимых в самолетах животных предложили покупать билеты на соседние с их хозяевами кресла.

С данной инициативой к Министерству транспорта РФ обратился глава комитета Государственной думы по экологии и защите окружающей среды Владимир Бурматов.

Он утверждает, что благодаря этому решению, можно будет избежать ограничения по весу питомцев, которое на данный момент составляет 8 кг.

«Мои предложения абсолютно простые. Во-первых, увеличить параметры веса животных до 10 кг, как это уже сделано в других странах мира», — заявил парламентарий.

По его словам, если покупать билет, то это позволит отойти от зависимости от веса питомца.

Также он отметил, что в ряде случаев можно предусмотреть возможность для собак летать в ногах у владельца.

В Минтрансе в свою очередь подчеркнули, что вопросы перевозок животных воздушным транспортом прорабатываются в рамках межведомственной рабочей группы на площадке министерства.

Ранее Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предлагало ввести единые требования по габаритам переносок для животных (не менее 115 сантиметров по сумме трех измерений) и весу (запретить норму ниже восьми килограммов). Однако в Министерстве транспорта посчитали идею нецелесообразной из-за разных конструкций самолетов.