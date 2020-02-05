Пентагон подтвердил размещение ядерных боеголовок на подлодках для сдерживания России

Вашингтон, 5 февраля. Пентагон подтвердил размещение на подводных лодках баллистических ракет с ядерными боеголовками пониженной мощности для сдерживания Российской Федерации.

Отмечается, что ВМС США разместили на субмаринах боеголовки с баллистической ракетой W76-2 малой мощности.

«В Стратегии ядерной политики за 2018 год Пентагон определил требование «модифицировать небольшое число боеголовок баллистических ракет, запускаемых с субмарин» в качестве ответа на то, что потенциальные противники, такие как РФ, считают, что применение маломощного ядерного оружия даст им преимущество перед США и их союзниками и партнерами», — сказано в заявлении заместителя министра обороны США Джона Руда.

Он отметил, что принятые меры демонстрируют возможности Вашингтона по сдерживанию и «показывают потенциальным противникам, что у них нет преимуществ в ограниченном использовании ядерного оружия, так как США могут гарантированно реагировать на все угрозы.

Ранее специалисты из Федерации американских ученых (FAS) заявили, что на подлодках были размещены ракеты Trident. Как они утверждают, подводная лодка «Теннесси» оснащенная такими ракетами, впервые вышла с американской базы в конце 2019 года и направилась на патруль в воды Атлантики.

Как подчеркивают эксперты, несмотря на упоминание России, на самом деле маломощные заряды могут использоваться для первого ядерного удара США по Северной Корее или Ирану. В ядерной стратегии США сказано о намерении «расширить возможности США по ответу на ядерные или неядерные стратегические атаки», что открывает Вашингтону путь к нанесению ядерного удара первым.

Ранее командующий Вторым флотом ВМС США вице-адмирал Эндрю Льюис сообщил, что наращивание потенциала ВМФ РФ в Арктике и размещение современных подводных лодок в Атлантике ставят под сомнение лидерство США на море.