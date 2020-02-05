Депутат Чепа призвал Макрона изучить первоисточники о роли России во Второй мировой войне

Москва, 5 февраля. Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя заявления французского президента Эммануэля Макрона о Второй мировой войне, выразил мнение, что тот не разбирается в сути вопроса.

Ранее Макрон во время поездки в Польшу обвинил Россию в попытке «переписать историю Второй мировой войны» на свой манер.

«Я думаю, что Макрон не разобрался ни в сути вопроса, ни в понимании того, что говорим мы по этой теме. Мы никого не обвиняем, мы говорим о неоспоримых исторических фактах», — заявил Чепа в беседе с RT.

Всем, кто предлагает альтернативные интерпретации фактов истории, депутат посоветовал обратиться к историческим первоисточникам.

«Если кому-то эти исторические факты не нравятся или кому-то кажется, что эти факты должны быть по-другому интерпретированы, пусть обращаются к первоисточникам», — подчеркнул он.

Французский президент в понедельник прибыл в Варшаву, передавала «Газета.ру». Эта поездка стала первым для него официальным посещением Польши. Выступая перед польскими студентами, он заявил, что Европу нужно строить, зная страницы истории и защищая их от попыток фальсификации. Он объявил об искажении исторической памяти некоторыми странами.

«Вижу польские попытки стереть 1989 год и эту историю свободы. Вижу преднамеренную венгерскую политику пересмотреть всю историю XX века. Вижу подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ», — заявил Макрон.

Волна недовольства и критики поднялась в Польше после недавнего высказывания президента РФ Владимира Путина по поводу посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского. Глава государства назвал его «сволочью и антисемитской свиньей». Представители Польши же обвинили СССР в «развязывании Второй мировой войны», приравняв его историческую роль к роли гитлеровской Германии. Кроме того, Варшава потребовала в очередной раз репарации от Москвы.

Политолог и историк Владимир Корнилов, комментируя очередные попытки Польши переписать историю Второй мировой войны, заявил, что Варшаве, чтобы быть последовательной в своих заявлениях, стоит вернуть территории Белоруссии и Германии.