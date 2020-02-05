В России могут ужесточить наказание за задержку зарплаты

Москва, 5 февраля. Правительственная комиссия поручила МВД и Следственному комитету ужесточить уголовное наказание для руководителей организаций за невыплату заработной платы работникам более чем за два месяца.

Согласно поручению, задержка жалования сотрудникам будет приравнена к преступлениям средней тяжести. За такие нарушения будет предусматриваться наказание в виде 5-10 лет лишения свободы.

В настоящее время за частичную невыплату зарплаты, пенсий, стипендий и пособий более трех месяцев руководителю организации или ее филиала может грозить до года лишения свободы (ч. 1 ст. 145.1). За полную невыплату зарплаты свыше двух месяцев предусмотрено до трех лет лишения свободы (ч. 2 ст. 145.1). Кроме тюремного заключения законом предусматриваются другие виды наказаний, в том числе штрафы, дисквалификация и общественные работы.

Согласно данным официальной статистики, российские работодатели на 1 декабря 2019 года суммарно задолжали своим работникам 2,9 млрд рублей, что на 20% больше, чем на 1 января 2019-го. Зарплату задержали 43 тыс. работникам. Средняя сумма задолженности составила 67 тыс. рублей на человека.

По статье о невыплате заработной платы с января по июнь 2019 года были осуждены 124 человека. Погасили долг перед сотрудниками и избежали уголовного наказания 330 руководителей, сообщает газета «Известия».

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев считает, что усиление наказания поспособствует активным выплатам для пострадавших подчиненных.

«Уголовная ответственность за невыплату зарплаты необходима прежде всего для решения социальной задачи: укрепления гарантий получения людьми заработанных денег. Для повышения тяжести этого состава преступления достаточно предусмотреть, чтобы максимальное наказание по этой статье превышало три года», — подчеркнул Груздев.

Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Федор Прокопов считает предложенные санкции не соразмерными преступлению.