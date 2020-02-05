Временный коридор для эвакуации россиян откроют на границе РФ и Китая

Пекин, 5 февраля. На российско-китайской границе в Амурской области 5 февраля будет организован временный транспортный коридор.

Сообщается, что через закрытый из-за вспышки коронавируса пункт пропуска Благовещенск-Хэйхэ будет создан временный коридор для эвакуации из КНР граждан России, а также граждан Китая, имеющих вид на жительство в РФ.

Помимо этого, через временный коридор будет осуществляться выезд китайцев из Российской Федерации в приграничный город Хэйхэ.

Ранее сообщалось, что число смертей от последствий коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 479, а число зараженных достигло 16,6 тыс.

Китайские власти зафиксировали за последние сутки более 3,1 тыс. новых заражений, 1,9 тыс. из которых были зарегистрированы в городе Ухань — эпицентре распространения смертельного вируса.