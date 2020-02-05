Ученый Обридко сказал, когда ждать в России северных сияний

Москва, 5 февраля. Одно из достопримечательностей севера России — северное сияние можно будет увидеть лишь через 5 лет, сообщает доктор физико-математических наук Владимир Обридко.

Северное или полярное сияние — свечение, возникающее, когда частицы солнечного ветра достигают атмосферы Земли.

Как утверждает заведующий гелиофизической лабораторией Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН Владимир Обридко, северные сияния в будущем будут происходить еще реже. По его словам, на территории России в ближайшие 5 лет сияния не будет. Обридко отмечает, что мы сейчас живем в период самого глубокого минимума солнечной активности.

«На Солнце практически нет пятен, и нет никаких событий, которые могли бы привести к полярным сияниям. Исключить полярные сияния совсем нельзя, поскольку это явление довольно сложное, но, скорее всего, их не будет или будут очень слабые», — говорит ученый.

Владимир Обридко говорит, что ситуация на высоких широтах по всему миру приблизительно одинаковая. Но он подчеркнул, что на севере Канады вероятность увидеть полярное сияние чуть выше. Однако, они и там не будут очень сильные.

«Те, кто очень хочет увидеть полярное сияние, пусть забронируют поездку на какой-нибудь 2025 год. В этот год будет много полярных сияний. Всякое бывает, но вероятность увидеть сияние сейчас – низкая», — констатировал ученый.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что благодаря снимкам астрономов любителей из финского проекта Revontulikyttääjät был обнаружен еще один тип сияний, которые напоминают гребни песчаных дюн.